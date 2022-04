Sanremo, pubblico entusiasta per Pino Insegno ai martedì letterari del Casinò

Sanremo. Pubblico entusiasta per Pino Insegno ai Martedì Letterari eccezionalmente di Venerdì, ieri 22 aprile ore 18.30 Teatro dell’Opera del Casinò. «Un grazie di cuore ai Martedì Letterari per questo incontro, in un teatro fantastico, in cui mi sono sentito a casa per parlare di me, della mia vita e per dire “grazie” alle tante persone importanti, familiari amici, mia moglie i miei quattro figli, con cui ho fatto questo percorso splendido che ancora continua. Ho voluto inserire in questo libro, che è vero, non auto celebrativo i tanti “no” ricevuti alcuni davvero terribili ma che mi hanno temprato e aiutato a crescere. Averli raccontati spero che possa servire anche ad altri per superare le avversità che tutti abbiamo» ha commentato Pino Insegno ieri nel Teatro dell’Opera durante la presentazione del libro “La vita non è un film” (Giunti).

