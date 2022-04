Spezia bene comune “intitola” Largo Escrivà a Gino Strada: “Il prelato spagnolo era fascista, omofobo e sessista”

“In questi anni c’è stato un disegno ben preciso di “riscrivere” la storia usando anche la Toponomastica. Scegliere di intitolare uno slargo, una via a questo tipo di personaggi rende evidente che ci si riconosce nel suo pensiero aberrante, un pensiero fascista, omofobo e sessista. Oggi alle 17.30 ci siamo riappropriati di quello che è stato chiamato “Largo Escrivà” (prelato spagnolo fondatore Opus Dei) ribattezzandolo “Largo Gino Stada” medico di guerra, da sempre in primo piano per la pace e la giustizia sociale, che giusto un paio di giorni fa avrebbe compiuto gli anni”. Lo afferma in una nota la lista Spezia bene comune, rivendicando il blitz portato a termine nel pomeriggio nel cuore del centro cittadino, a pochi da Via del Prione da Piazza Sant’Agostino.

“Alla morte di Gino Strada – concludono dalla lista vicina Rifondazione comunista – il nostro consigliere comunale Massimo Lombardi ha proposto di intitolare a questo importante attivista una via, la sua proposta è stata malamente ignorata”.

