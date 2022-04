Stefania Novelli confermata alla guida di Arci La Spezia per i prossimi quattro anni

Sarà ancora Stefania Novelli la presidente territoriale di Arci La Spezia per i prossimi quattro anni. La conferma dell’incarico all’avvocatessa spezzina è giunta al termine dei lavori del congresso che si sono svolti ieri pomeriggio presso l’Arci Favaro, proseguendo poi al circolo La Skaletta, e conclusi nella giornata di oggi nel circolo di Follo Alto, segnale di attenzione dell’associazione nei confronti di quelli che sono presidi culturali e sociali indispensabili nelle periferie cittadine e nei paesi dell’entroterra. Ad eleggerla è stato il rinnovato direttivo Arci, composto da 15 membri, in gran parte provenienti dai circoli. Al direttivo “storico” si aggiungono gli esponenti di associazioni che hanno deciso di camminare al fianco di Arci, come Francesco Salvini di Raot, Davide Battola dell’Associazione Luca Coscioni e Alessia Maiocchi dell’Unione degli studenti. A breve la presidente Novelli indicherà la composizione della presidenza.

