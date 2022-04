Thiago salva la ripresa: “Chi è entrato ha dato una mano. Le assenze? Nessun alibi”

“Il rammarico c’è sempre quando non si fanno punti. Sono contento dell’atteggiamento visto nel secondo tempo, ora pensiamo a riposare e allenarci al meglio nei prossimi giorni”. Così Thiago Motta dopo la sconfitta contro il Torino per 2-1 al Comunale. Partita finita in crescendo, ma nel primo tempo il passivo poteva essere ancora più rotondo. “Un gol dopo tre minuti ti può succedere, non è la prima volta che ci capita. Mancavano ancora tanti minuti e bisognava portare avanti la nostra idea di gioco”.

