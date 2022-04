Treni del mare, Berrino: “Chiesto a Rfi di allungare le tratte dal Piemonte e dalla Lombardia fino a Ventimiglia”

Liguria. “L’offerta dei treni, in vista della stagione turistica primaverile ed estiva è stata implementata con i treni del mare provenienti da Milano verso la Riviera di Ponente. A questi si aggiungono i treni del mare programmati da Regione Piemonte da Torino. Nel weekend dalla Lombardia due coppie di treni fino a Ventimiglia e uno ad Albenga. Dal Piemonte la domenica tre coppie di treni provenienti da Torino raggiungono Albenga ed uno Imperia. Per questi treni, coordinati da Regione Piemonte, abbiamo già avviato una serie di richieste a Rfi e Trenitalia per poterli fare arrivare fino a Ventimiglia, garantendo così un potenziamento del servizio a tutto il ponente. Ugualmente è stato chiesto di poter portare fino a Ventimiglia i treni provenienti da Milano che ad oggi si fermano ad Albenga”.

... » Leggi tutto