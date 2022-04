Venezia sconfitto in casa dall’Atalanta, rimane a -11 dallo Spezia

E’ positivo per lo Spezia il risultato che matura al Penzo. Il Venezia perde ancora, sconfitto dall’Atalanta per 1-3 in una partita praticamente a senso unico. Esito che rende meno amara la sconfitta degli uomini di Thiago Motta sul campo del Torino e soprattutto lascia invariato il vantaggio dei bianchi contro l’attuale terzultima in classifica: +11. Lo Spezia ha ancora quattro partite da giocare, i veneti cinque contando il recupero contro la Salernitana.

... » Leggi tutto