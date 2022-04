Agenzia per la famiglia, creato 120 gruppi di mutuo aiuto. Rosso: “Insieme si è più forti”

Genova. La pandemia ed il conseguente lockdown hanno reso indispensabile l’uso di tecnologie per mantenere i rapporti tra persone, ma l’effetto per molti è stato quello di creare un nuovo tipo di isolamento: “Soprattutto i ragazzini, già portati ad un uso massimale degli smartphone e della tecnologia in generale – afferma l’assessore Lorenza Rosso, candidata alle prossime comunali – “hanno ulteriormente incrementato le ore davanti a schermi di vario tipo: dalla DAD ai video giochi, fino all’utilizzo di chat e videocall per comunicare, la socialità ha subito una forte frenata in un periodo di vita dove invece sarebbe fondamentale. Ne conseguono gravi distacchi e problemi emotivi con difficoltà nel ritorno alla normalità”

