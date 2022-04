Alberi caduti e allagamenti, ore di super lavoro per i pompieri. L’allerta meteo finisce alle 13

Genova. Notte molto movimentata, quella appena trascorsa, per i Vigili del fuoco di Genova. A causa della forte perturbazione che ha colpito il capoluogo ligure, i Vigili hanno operato in diversi scenari: caduta alberi, rami pericolanti, allagamenti e due incidenti stradali di cui uno sulla A10 in zona aeroporto, dove un camion si è ribaltato rendendo necessaria la chiusura al transito.

... » Leggi tutto