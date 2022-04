Ameglia implementa la videosorveglianza grazie a fondi del Ministero

Con il decreto del Ministero dell’Interno dello scorso otto aprile il Comune di Ameglia è stato individuato tra i Comuni a cui verrà concesso un finanziamento nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana e istallazione di sistemi di videosorveglianza. In particolare il progetto presentato ha come scopo quello di migliorare, in termini di sicurezza , la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano sul territorio, tutelando l’ambiente e il patrimonio comunale e salvaguardando la pubblica incolumità a garanzia della Protezione Civile.

Il progetto di valore pari a € 48.556,00 prenderà avvio nelle prossime settimane con l’implemento del sistema di video sorveglianza con 6 telecamere che si andranno ad integrare a quelle già presenti e a disposizione del comando Locale di Polizia Municipale e in caso di emergenza meteo, anche presso il Centro Operativo comunale di Protezione Civile. L’importo finanziato dal Ministero dell’Interno ammonta a € 32.289,74 mentre la restante parte sarà a carico del Comune. Le nuove telecamere saranno di fondamentale importanza per migliorare la sicurezza urbana, un deterrente per prevenire gli abbandoni indiscriminati dei rifiuti e un appoggio al sistema di Protezione Civile per monitorare il territorio durante le emergenze.

... » Leggi tutto