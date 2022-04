Associazione Combattenti e Reduci, sezione di Sanremo: Claudio Sparago nominato presidente

Sanremo. La sezione di Sanremo dell’Associazione Combattenti e Reduci ha nominato presidente il dottor Claudio Sparago. Il neoeletto presidente ha consegnato l’attentato di benemerenza attribuito dalla Presidenza Nazionale al Professor Gustavo Ottolenghi, past President, come riconoscimento del grande lavoro svolto negli anni. Durante le elezioni stati nominati anche Filippo Veglia segretario e Sergio Toni tesoriere della sezione. «Ringrazio tutti per l’onore che mi avete dato nominandomi presidente della sezione. Spero di essere all’altezza del ruolo per un rilancio dei valori che dal 1919 propone l’associazione», commenta Claudio Sparago.

