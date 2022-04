Domenica innevata a Cerreto Laghi, una imbiancata di fine aprile che si è adagiata sulla località sciistica tanto amata anche dagli spezzini. Nei giorni scorsi la chiusura ufficiale della stagione invernale, che ha visto gli impianti aperti per oltre cento giorni. E per oggi naturalmente da Turismo appennino arriva l’invito a prendere la via dell’Appennino per godersi questi fiocchi di primavera.

... » Leggi tutto