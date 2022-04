Cervo. Le celebrazioni per il 25 aprile si svolgeranno in modo congiunto nel Golfo Dianese, interessando anche il Comune di Cervo. Sarà davanti al monumento ai caduti di piazza Vittorio Emanuele, che il corteo si sposterà alle 9.40 circa per la deposizione della corona d’alloro da parte del sindaco Lina Cha.

