Dal diario di Angelica, 1943

I tedeschi ogni tanto effettuavano dei rastrellamenti e la gente, specialmente gli uomini, si nascondevano, ma loro sapevano come attirarli nei tranelli, per esempio li facevano andare a fare la coda per la razione di sigarette.

Mio fratello Marco – essendo mio padre ultrasessantenne con tre sorelle a carico non aveva fatto il militare e in tasca aveva sempre il documento, da rinnovare ogni anno, che lo dimostrava – un mattino se ne va tutto tranquillo a Sarzana per ritirare la spettanza di sigarette.

Quando arrivò il suo turno, visto che è giovane gli chiedono come mai non è militare, lui gli mostra quel foglio ma era scaduto, così lo arrestano e lo portano nella caserma delle Brigate nere che si erano alleate con i tedeschi dopo la caduta del Duce.

Quel giorno me ne stavo tranquilla per strada vicino a casa quando mi chiama un uomo che veniva da Sarzana, Angiolin, e mi dice quel che era successo a mio fratello; mi ricordo che stavo mangiando un pezzo di pane e che per la rabbia lo gettai via, quel pane tanto prezioso.

Subito sono partita per Sarzana ma mi venne in mente di passare prima al Comando dei tedeschi che erano in una villa a Fiascherino, mi risposero che se era per altre cose si sarebbero interessati ma per cose di servizio militare non potevano fare niente.

Ripartii per Sarzana, a Maramozza incontrai mio zio Silvio che mi consiglia di andare alla Serra dove abitava la famiglia di quel tenente che aveva arrestato mio fratello.

Cercai sua mamma, mi accolse con comprensione, fece scrivere dalla figlia una lettera che mi diede da consegnare a suo figlio dove diceva che siamo suoi parenti, e, se poteva, di lasciarlo libero.

Senza mangiare, sempre a piedi dalla Serra proseguii per Sarzana.

Al comando dove mi presentai tremante mi dissero che il tenente Zanello era andato a riposare, mi indicarono la casa e io aspettai che uscisse.

Non lo conoscevo, era un bel giovane, gli consegnai la lettera, piangendo. Lui mi disse “E piangi!”. Non piansi più.

Con lui ritornai al comando, qui chiamò un suo superiore di nome Gallo; questo, finita la guerra, venne fucilato per le nefandezze che aveva fatto ai partigiani.

Cosa si dissero non lo so, so solo che mio fratello fu liberato e quando lo vidi uscire insieme a questo tenente gli dissi di ringraziarlo ed anch’io lo ringraziai.

Poi mio fratello mi disse che quando si sentì chiamare pensò subito che ci eravamo mossi per farlo uscire e che altri giovani, presi come lui, si erano raccomandati di fare qualcosa per loro.

Non sappiamo che fine hanno fatto, ma una parte li avranno deportati in Germania e qualcuno lo avranno ammazzato, perché finita la guerra hanno trovato delle ossa umane in una cisterna.

