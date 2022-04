Genoa con la testa già al derby. Blessin: “I punti in palio sono sempre tre, ma importantissimi”

Genova. La certezza è che la squadra lotterà sino all’ultimo, che ha sempre problemi nel trovare la porta, ma anche che il derby potrebbe essere davvero quel crocevia importante per affrontare le ultime, difficilissime, partite. Alla partita contro la Sampdoria il Genoa penserà da domani, intanto si gode la ritrovata vittoria contro il Cagliari, che aveva battuto anche all’andata. Un po’ di tensione, non solo al novantesimo, ma anche prima della conferenza stampa di Mazzarri, con Blessin che è passato a salutarlo e il mister dei sardi che rifiuta il gesto, dicendo che bisogna salutare prima della partita, non alla fine, evidenziando che l’allenatore del Genoa non è andato a stringergli la mano come etichetta vorrebbe.

