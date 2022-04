Genova 2022, arriva Tajani per lanciare la campagna elettorale di Forza Italia per Marco Bucci

Genova. Sarà Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo, ad aprire ufficialmente, insieme al sindaco Marco Bucci, la campagna del movimento politico fondato da Silvio Berlusconi in vista delle elezioni comunali e municipali di Genova del 12 giugno prossimo. La manifestazione pubblica si svolgerà venerdì 29 aprile alle ore 17.00 presso l’hotel Bristol in via XX Settembre. Interverranno, oltre all’on. Tajani e al sindaco Bucci, i parlamentari Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, il capogruppo in Regione Claudio Muzio e il commissario cittadino del partito e capogruppo in Comune, Mario Mascia. Saranno presenti anche il vicepresidente del Consiglio comunale Guido Grillo e il consigliere comunale Stefano Costa. Nel corso dell’evento saranno ufficializzati i nomi dei candidati che correranno nelle liste di Forza Italia in Comune e nei nove Municipi genovesi.

