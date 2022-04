Grazzini: “Peracchini in trasferta mentre gli spezzini rispettavano il lockdown. E smetta di fare chiacchiere da bar sulle aquile”

“Rimango basito nel leggere le dichiarazioni del sindaco uscente Pierluigi Peracchini riguardo ai meriti che sostiene di aver avuto nella promozione in Serie A dello Spezia calcio. Peracchini si è fatto vanto di aver sostenuto la squadra in tutte le trasferte in giro per l’Italia durante il lockdown, millantando di aver fatto così sentire alla squadra la vicinanza della città. Siamo all’assurdo. Ci troviamo di fronte a un sindaco che crede di poter incidere nelle prestazioni sportive di una squadra di calcio con la sua sola presenza sugli spalti, ma soprattutto di fronte a un amministratore locale che ha girato l’Italia senza alcun motivo concreto, nel periodo più duro della pandemia, quanto tutti i cittadini erano costretti a rimanere a casa per contenere la circolazione del coronavirus, presentando una autocertificazione per qualunque spostamento. Peracchini si conferma così un sindaco che invece di dare il buon esempio, ammette candidamente di aver infranto le normative anti-Covid, per dare il suo insignificante sostegno a una squadra che non è sua per il semplice fatto di essere denominato “primo cittadino”, ma di tutti gli spezzini, quelli che in quei giorni restavano a casa dimostrando un rispetto civico e un buonsenso decisamente maggiori del suo”. Così Nanni Grazzini, ex commissario provinciale di Forza Italia ed ex presidente dello Spezia calcio, interviene commentando le parole di Peracchini nel corso della conferenza in cui ha stilato il bilancio dei cinque anni di mandato (leggi qui).

