“Il 1922, un anno decisivo per la beata Itala Mela”

Giovedì prossimo 28 aprile ricorre la memoria liturgica della beata Itala Mela. Alle 18 il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebrerà come ogni anno la Messa in onore della beata spezzina nella cripta della cattedrale di Cristo Re, dove è sepolta. Il 28 aprile è stato fissato come data della memoria liturgica in occasione della beatificazione, avvenuta nel 2017. E’ infatti la vigilia della morte, avvenuta il 29 aprile 1957. Quest’anno sono dunque 65 anni dal termine della vita terrena di Itala. Ma ricorre anche il centenario di un anno per lei molto difficile e impegnativo, il 1922. Nel mese di giugno di quell’anno Itala Mela, nata alla Spezia il 28 agosto 1904, conseguì brillantemente la licenza liceale al liceo classico “Lorenzo Costa” e il successivo 11 novembre, iscrittasi alla facoltà di Lettere di quella università, partì per Genova insieme ad Angela Gotelli, amica del cuore e futura parlamentare democristiana. Insieme presero alloggio all’istituto di Nostra Signora della Purificazione, in via Peschiera. “Quella sera stessa – scrive Dora Lucciardi nella prima biografia dell’allora serva di Dio -, per un semplice atto di cortesia verso le suore che la ospitano, assiste alla funzione della Benedizione eucaristica”. Meno di un mese dopo, il 7 dicembre, deciderà di confessarsi. Scrive ancora Dora Lucciardi: “Itala non ha nessuna intenzione di avvicinarsi ai sacramenti, anzi prova dapprima un senso di ribellione, quasi di scherno, ma a tarda sera, per accontentare le suore e quasi per un certo senso di curiosità, va a confessarsi nella chiesa dei Cappuccini”. E’ l’inizio di un intenso ma quanto mai difficile cammino di conversione. Itala Mela, pur cresciuta nella pratica religiosa, si era allontanata dalla fede due anni prima, quando nel 1920 l’allora epidemia di febbre “spagnola”, così simile all’attuale Covid-19, si era portata via il fratellino Enrico, di appena dieci anni. Il trauma per la giovane Itala, legatissima al fratello, fu terribile, quasi insuperabile. Sino appunto a quel gesto, quasi provocatorio, della confessione a Genova, dai Cappuccini, nel dicembre di cento anni fa. Ancora una volta, come avrebbe detto il Manzoni, maestro nel descrivere le conversioni che nascono, spesso non volute e neanche attese, nel profondo del cuore umano, “i percorsi di Dio non sono i nostri percorsi”. L’attualità di Itala Mela, cento anni dopo, scaturisce anche dalle vicende dei suoi anni difficili e dalla sua capacità di aver saputo accogliere, davvero, quanto Dio aveva prefigurato per lei.

