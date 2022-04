Il coro ucraino arriva a Genova: domani canteranno al Carlo Felice

Genova. Il Coro nazionale popolare ucraino “G. Veryovka” è arrivato in Italia a bordo di due autobus messi a disposizione gratuita dal Gruppo FS. I 71 artisti hanno viaggiato da Varsavia a Genova, dove il 25 aprile – Festa della Liberazione italiana dal nazifascismo – si esibiranno in un concerto che si terrà al Teatro Lirico Carlo Felice del capoluogo ligure. Ad accogliere gli artisti in Italia sono stati Giovanna Braghieri, Direttore regionale Liguria Trenitalia, l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo, e una rappresentanza della comunità ucraina genovese.

