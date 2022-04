Il Sudtirol conquista la Serie B, i complimenti di Erlic e Gyasi per la squadra che li ha lanciati

Vincendo 2-0 a Trieste oggi il Sudtirol ha conquistato la sua prima promozione in Serie B chiudendo il girone A della Lega Pro con cinque punti di vantaggio sul Padova battuto dalla Vecomp Verona. Un traguardo storico celebrato anche da due ex d’eccezione come Martin Erlic ed Emmanuel Gyasi, lanciati dalla formazione altoatesina prima di approdare in maglia bianca. “Meritatissima” ha scritto su Instagram l’attaccante che in maglia biancorossa nella stagione 2017-2018 collezionò 36 presenze e 4 reti prima dell’esordio in B con lo Spezia. “Complimenti ragazzi” ha ribadito invece il difensore che a Bolzano ha disputato le sue prime 30 partite da professionista – segnando anche un gol – prima di iniziare le sue quattro stagioni al Picco. Festa sul campo invece per Filippo De Col che quest’anno ha giocato 18 partite in biancorosso e in maglia aquilotta ne ha totalizzate 130, tutte in Serie B.

