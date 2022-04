Interdittiva antimafia per la Research, i tempi si allungano: in sospeso i cantieri di metro e Terzo Valico

Genova. Se per i lavori dello scolmatore del Bisagno si è potuti azzerare il contratto in poche ore, per altri due cantieri fondamentali per Genova il destino rimane ancora in sospeso. Parliamo delle conseguenze dell’interdizione antimafia spiccata dalla prefettura di Salerno nei confronti del Consorzio Research, il colosso italiano dell’edilizia con appalti in tutti il paese, e che rischia di bloccare i lavori del Terzo Valico e del prolungamento della metropolitana a Rivarolo e San Fruttuoso.

