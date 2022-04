La Pro Italia ha festeggiato i suoi 132 anni di storia

La storica Società Pro Italia fa festa per il suo compleanno e coglie l’occasione per benedire la ritrovata insegna originale. Martedì scorso la grande famiglia degli spezzini che hanno conosciuto e frequentato la Pro Italia si è riunita in palestra per festeggiare il 132esimo compleanno dello storico sodalizio, alla presenza delle autorità, il Parroco Don Vannini ha benedetto l’insegna originale che è stata recuperata dai locali storici.

La festa ha voluto inoltre ribadire i valori fondanti della Pro Italia e condividerne i contenuti con le più importanti Associazioni che ne rappresentano la massima espressione, quali la Fondazione Villaggio Famiglia tutrice della solidarietà tra le generazioni, il Panathlon difensore della morale nello Sport, l’Unione Nazionale Veterani dello Sport benemerita del Coni, il Movimento Cristiano Lavoratori con il suo impegno nel sociale e infine condividere la sua lunga Storia con i vertici della “sorella maggiore” Soc. Canottieri Velocior.

L’evento ha avuto come apertura il riconoscimento alla carriera all’epico segretario Pilade Guani che ha ricevuto nell’occasione la notizia da parte del Presidente Nazionale del Coni, Malagò, della sua nomina a Stella di Bronzo al Merito Sportivo. Durante l’evento è stato presentato il nuovo Consiglio Direttivo della Società eletto dopo la scomparsa dell’amata Presidente l’indimenticabile Silvana Motto Ferrari. Il figlio Franco, scelto come nuovo presidente, con momenti non privi di profonda commozione ha voluto ricordare la mamma per la dedizione alla guida societaria e per la protezione materna nei confronti di tutti gli appartenenti alla famiglia della Pro Italia che per Lei erano “i miei ragazzi “, ha poi salutato tutti i ginnasti e alla loro presenza ha presentato i consiglieri Bruno dal Molin, con carica di Vicepresidente, Cristiana Malatesta – economa, Sabrina Colombo – Direttore Sportivo, Stefano Ferretti e Michele Villa.

In questo clima di impegno collettivo gli allenatori, vero motore della società, rappresentati da Speranza Poleschi e Moreno Cerchi, hanno raccontato le loro attività e soprattutto la loro passione per la ginnastica e l’impegno nel formare al meglio veri sportivi.

Il Presidente del Consiglio Regionale Medusei, nell’esprimere ammirazione e condivisione nell’impegno della Pro Italia, ha donato il simbolo in ardesia della Regione Liguria Nell’occasione Il delegato Provinciale del Coni, Federico Leporati ha ricordato l’importanza della cooperazione tra tutte le espressioni sportive e ringraziato il sodalizio per le attività svolte. Il Presidente dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, Lorenzelli, ha onorato la Pro Italia nominando un suo ginnasta, Maurizio Cerchi, come atleta dell’anno. Il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri ha portato il saluto e gli auguri di tutti i Consiglieri. Il neo Presidente Franco Ferrari ha infine ricordato il significato del far parte della Pro Italia e del suo valore storico sociale e di tutte le entità sportive che, dai primi anni dopo l’Unità d’Italia, hanno costituito il crogiolo dell’educazione e testimonianza del vissuto di migliaia e migliaia di Spezzini proponendo al Sindaco Dott. Pierluigi Peracchini, l’istituzione di un Albo delle Società Sportive Storiche Spezzine in cui racchiudere tutti i sodalizi sportivi nati nel 19° secolo e ancora esistenti nonostante le difficoltà. Il primo cittadino della nostra città Peracchini, nel chiudere la manifestazione, ha fatto dono del Crest del Comune sottolineando l’importanza e la necessità di proteggere le realtà eccezionali della storia cittadina che hanno saputo resistere alle evoluzioni della società, ha preso contezza delle effettive necessità anche logistiche della Pro Italia impegnandosi a interventi che possano garantire il proseguo delle attività con speranze di un futuro ricco di nuovi successi.

