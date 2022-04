Hellas Verona e Sampdoria non pareggiavano in A dal 20 settembre 2017. Questa sera, al Bentegodi, è uscito un 1 – 1 che non soddisfa del tutto i due allenatori, ma permette alle loro squadre di rafforzare la propria posizione in classifica. I gialloblù si portano a 3 punti di vantaggio sulla decima, il Sassuolo, i blucerchiati raggiungono quota 30, compiendo un altro passo verso la salvezza.

... » Leggi tutto