L’ex convento delle Clarisse e il passaggio segreto del Poggio

Ha destato molto interesse la notizia del restauro dell’area dell’ex convento delle monache che da troppi decenni giace diruto ai piedi del castello in via XX Settembre. Il cenobio ha avuto una vita complicata fin dall’inizio.

Iniziato a costruirsi nel settembre del 1593, vide presto l’interruzione dei lavori. Non pareva conveniente che un convento destinato a pie donne si edificasse a metà fra un maniero abitato da rudi guerrieri e un monastero di frati che, a dispetto della loro santità, avrebbero potuto subire le tentazioni della carne. Così, per salvaguardare l’onore delle sorelle, i lavori rimasero bloccati, forse c’entrava una speculazione edilizia, e ripresero dopo un quarto di secolo. Ma fu solo che nel 1648 che il primo nucleo di religiose, una quarantina, lo abitò.

