Ospedaletti. Gara da dentro o fuori questo pomeriggio a Varazze per un Ospedaletti alla ricerca di punti preziosi per sperare ancora nella salvezza. La prima occasione del match porta la firma del classe 2005 Barbagallo che ci prova con un tiro da fuori, ma la sfera finisce alta di poco. Quattro minuti dopo si mette in mostra Cambiaso, abile a salvare sulla linea la conclusione di Perasso.

