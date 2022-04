Occupazione, in Liguria +2,6%: solo il savonese non recupera rispetto al pre-Covid

La Liguria è tra le regioni in cui l’occupazione cresce di più, rispetto alla media italiana, tra 2021 e 2020. Ma c’è ancora da recuperare qualcosa rispetto ai dati pre-Covid. Secondo l’ultima analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato (dati Istat), nella nostra regione nel 2021 gli occupati dipendenti crescono del 2,6% rispetto al 2020 e si attestano sulle 595 mila unità. Rispetto al 2019 l’andamento risulta però in calo dell’1,2% (-7% quella indipendente). A livello nazionale, la crescita sul 2020 è dello 0,8%, mentre dal confronto sul 2019 emerge un gap del 2,4%: crescono solo le costruzioni (+8,4%), sulla spinta dei bonus fiscali, mentre il manifatturiero esteso è in calo dell’1,7% e i servizi del 3,7%.

