Oss, Toti: “Emendamento Rossomando, lettura Natale totalmente sbagliata”

“L’emendamento Rossomando parla di fabbisogni triennali ma in relazione ai posti disponibili e pertanto la lettura del consigliere Natale della norma in questione è totalmente sbagliata. Considerato che non ritengo Natale una persona incapace di saper leggere correttamente una legge delle due l’una: o la norma viene interpretata per continuare a speculare sulla vicenda e sulla pelle dei lavoratori per cercare di recuperare consenso all’interno di questo bacino elettorale, oppure Natale si fa suggerire dagli stessi tecnici che hanno impugnato il nostro concorso e che hanno perso puntualmente tutte le cause presentate, confermando la piena regolarità e legittimità dell’azione amministrativa regionale. Nel caso consiglierei a Natale di cambiare consulenti poiché hanno dimostrato poca competenza e affidabilità. Inoltre per onorare il vero, i numeri che Natale continua a dare sugli Oss che resteranno al momento senza lavoro non sono corretti: Regione Asl e sindacati stanno lavorando per trovare soluzioni alternative che consentano di reintegrare nel mondo del lavoro gli esuberi di coopservice”. Così il presidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti, replica al consigliere regionale Pd Davide Natale.

“Tutto l’allarmismo dell’opposizione – conclude Toti – non trova riscontro nella realtà e lo dimostra il fatto che anche i sindacati nell’ultima riunione di pochi giorni fa, hanno espresso soddisfazione dopo l’incontro. Per concludere abbiamo anche previsto forme di sostegno al reddito per la finestra di tempo in cui alcuni di questi Operatori socio sanitario resteranno senza occupazione”.

