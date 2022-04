Patrizia Fiaschi presenta il nuovo libro “Un giorno nuovo” alla Beghi

Giovedì 28 aprile, alle ore 17.00, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica Beghi, la rassegna di promozione della lettura “Succede in biblioteca”, organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano, prosegue con la presentazione del libro di Patrizia Fiaschi “Un giorno nuovo” (Il Seme bianco, 2021). L’autrice, alla sua seconda prova narrativa dopo la raccolta “Racconti di sale e di nebbia”, affiancata da Simona Bertocchi, ci conduce attraverso un’intensa storia di amicizia femminile: quella che coinvolge Helga Bachmann ed Ekaterina Jazov nell’arco di tempo che va dall’innalzamento del Muro di Berlino, il 13 agosto 1961, alla riunificazione tedesca del 3 ottobre 1990.

Tra queste due date scorre una grossa fetta della storia mondiale e italiana: l’assassinio di John Kennedy, la guerra in Vietnam, la crisi cubana, il caso Mattei, il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, le stragi di Piazza Fontana, Ustica e Bologna. Helga rimane per tutto il romanzo al centro dell’azione narrativa, sostenendo Ekaterina, spingendola alle grandi scelte in un periodo così difficile e complesso.

Ekaterina persegue la libertà dall’oppressione per riscattarsi dalla violenza subita ai tempi del collegio, dalla rigidità del padre, dai soprusi sul posto di lavoro. La nuova geografia della città costringe le due amiche a cambiare anche la loro esistenza. Helga ed Ekaterina molto diverse tra loro, diventano donne insieme, portando con sé, attraverso il tempo, lo stesso spessore emotivo e gli stessi valori. Una storia potente dove i legami sentimentali e le relazioni umane sono destinati a ricucire le ferite e a riparare agli errori della storia.

Patrizia Fiaschi nasce alla Spezia nel 1965. Dal 1999 vive a Ronchi nella Riviera Apuana; lavora tra Toscana e Liguria affiancando alla professione di docente di lingua italiana l’impegno sociale di promotrice culturale.

Collabora con associazioni, librerie e case editrici del panorama letterario nazionale. È organizzatrice, relatrice e curatrice di presentazioni di autori e di eventi volti alla diffusione della pratica della lettura. Fa inoltre parte della giuria di premi di narrativa. Ha coordinato circoli letterari nell’ambito dell’associazione nazionale LaAV Letture ad Alta Voce.

Recensisce opere letterarie per il blog di lettura “Raccoglimi un libro” di cui è fondatrice e amministratrice. In occasione dei 60 anni dalla edificazione del Muro di Berlino è tornata in libreria con questo romanzo introspettivo a sfondo storico che si è aggiudicato importanti premi letterari.

... » Leggi tutto