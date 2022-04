Rfi ha iniziato la pulizia straordinaria nell’area ferroviaria di Sarzana

Hanno preso il via da qualche giorno gli interventi di pulizia, sfalcio e messa in sicurezza di alcuni tratti di territorio lungo la linea ferroviaria che attraversa il Comune di Sarzana. L’intervento a cura di Rfi (Rete Ferroviaia Italiana) segue le richiesta inoltrata dall’assessore alla sicurezza Stefano Torri e dall’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi che, in un dettagliato report inviato qualche tempo fa alle ferrovie italiane, avevano sollecitato interventi di manutenzione a garanzia della sicurezza.

I tratti lungo i quali si sta intervenendo sono: canneto fine binari lato Pisa e via Mazzincollo, scarpate binari lato Pisa via Camponesto, scarpata binario non attivo direzione Santo Stefano Magra, scarpata binario via Emiliana e via Ghiarettolo direzione Pisa nel quartiere di San lazzaro, e scarpata sottopasso Boettola seconda traversa.

“Questa pulizia – dichiarano Torri e Campi- era indispensabile e necessaria ai fini della sicurezza per bonificare l’area ferroviaria che, se non manutenuta costantemente rischia divenire spazio suscettibile per azioni di microcriminalità. Inoltre la pulizia delle scarpate nei pressi dei binari garantisce un minor impatto della vegetazione diminuendo il rischio di smottamenti e di cadute di alberature sul lato stradale. Ringraziamo Rfi per l’intervento straordinario a cui auspichiamo seguano interventi costanti di manutenzione ordinaria”.

