Rugby, il CUS Genova ha ceduto a Grugliasco di fronte alla capolista

Dopo la pausa per le festività pasquali sono ripresi i Campionati e, nella serie A c’è stata un’altra debacle per le formazioni liguri. Il CUS Genova ha ceduto a Grugliasco di fronte alla capolista, ed imbattuta formazione del CUS Torino, mentre la Pro Recco è stata costretta alla resa al Carlini/Bollesan dal VII Torino. Importante affermazione, invece, in Serie C del Savona, che al Fontanassa ha regolato con un perentorio 33/15 il Cernusco.

... » Leggi tutto