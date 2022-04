Sanremo, incidente in scooter in via Roma. Grave un uomo

Sanremo. E’ di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente avvenuto in serata in via Roma a Sanremo. Le due persone coinvolte, marito e moglie di 46 anni, viaggiavano in sella a uno scooter, quando sono finiti sull’asfalto, forse a causa di un’auto che ha tagliato loro la strada. Ad avere la peggio è stato l’uomo, che ha riportato una grave frattura al braccio ed è stato accompagnato in ospedale a Sanremo in codice rosso di massima gravità da un equipaggio di Ospedaletti Emergenza.

... » Leggi tutto