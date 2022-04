Sarzana si può ha ricordato le figure locali della lotta partigiana

“Liberi grazie a loro” è il titolo dell’evento che l’Associazione “Sarzana si può!”ha organizzato venerdì 22 aprile presso il locale “La Baracca dell’Aviatore “ per celebrare la Resistenza e la lotta partigiana. Proseguendo nelle iniziative volte a trasmettere soprattutto ai giovani i valori civici e democratici che sono alla base della nostra Costituzione, l’Associazione ha coinvolto alcuni studenti delle scuole superiori e dell’Università nella lettura delle memorie di illustri partigiani delle nostre zone.

Di fronte ad un pubblico attento e a tratti commosso, i ragazzi hanno ricordato l’esperienza partigiana di Paolo Ambrosini, nome di battaglia “Guri”, la formazione della Brigata Garibaldi Muccini raccontata da uno dei suoi fondatori, Piero Galantini, nome di battaglia “Federico”, la tragica battaglia di Gignago attraverso le parole di uno dei principali protagonisti, il comandante di brigata Lido Galletto, nome di battaglia “Orti”.

Si è parlato anche del contributo che diedero le donne alla lotta armata per la liberazione del Paese leggendo la testimonianza di Anna Maria Vignolini, nome di battaglia “Valeria”. A conferire una dimensione epica alle testimonianze ha contribuito l’ultimo ricordo affidato alle pagine di uno dei capolavori della letteratura italiana del Novecento”Il partigiano Johnny”, romanzo in cui lo scrittore Beppe Fenoglio ripercorre la sua esperienza di ribelle sulle Langhe piemontesi, teatro di una gloriosa resistenza contro il nazi-fascismo.

I ragazzi si sono avvicendati nella lettura accompagnati dai più celebri canti di guerra partigiana, da “I ribelli della montagna” a “Bella ciao”da “ Fischia il vento” a “La brigata Garibaldi”. Una cena conviviale presso “La baracca dell’Aviatore” tra giochi e canti al suono della chitarra ha concluso una bellissima serata dove adulti e giovani si sono ritrovati uniti nel segno dei valori di libertà e democrazia ma soprattutto nella convinzione che il nostro passato non va dimenticato.

L’Associazione “Sarzana si può!” ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa e ricorda il prossimo appuntamento in programma per il 23 maggio alla Sala della Repubblica dove si parlerà di pari opportunità e ruolo della donna nella nostra società con il ministro per le pari opportunità Elena Bonetti e importanti figure femminili delle istituzioni locali.

