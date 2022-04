Sicurezza stradale, il consiglio di istituto di Molassana: “Servono vigili davanti alle scuole non a fare i velox”

Genova. “La sicurezza dei nostri bimbi debba avere la massima priorità su ogni azione amministrativa”. Questa la risposta del presidente del Consiglio d’Istituto del Comprensivo Molassana Prato Gianpaolo Malatesta in relazione alle dichiarazioni rilasciate in aula dall’assessore Giorgio Viale, intervenuto sulla discussione della sicurezza stradale davanti alla scuola di via Mogadiscio, teatro di un grave incidente quindici giorni fa.

... » Leggi tutto