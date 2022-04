Ucraina, SOS floricoltura ligure, tra rincari e perdita del mercato russo

Gli stravolgimenti di mercato causati dall’invasione Russa in Ucraina colpiscono anche la floricoltura Made in Italy, con il 15% delle aziende che è a rischio per i rincari del 67% che si riversano non solo sui costi di riscaldamento delle serre, ma anche su carburanti per la movimentazione dei macchinari, sui costi delle materie prime, fertilizzanti, vasi e cartoni. In Liguria la floricoltura costituisce uno dei settori di punta della produzione, con il 95% delle aziende concentrate tra le province di Imperia e Savona: gli imprenditori registrano difficoltà non solo nella produzione ma anche nella vendita, con un contraccolpo sul volume delle vendite che si aggira già intorno a un -30% a causa anche della perdita del mercato russo.

... » Leggi tutto