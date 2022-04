25 aprile a Bordighera, il pensiero all’Ucraina del sindaco: «Il diritto alla libertà non deve morire mai»

Bordighera. Splende il sole sulla Città delle Palme che oggi ha celebrato, come tutta Italia, il 77esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. «Finalmente insieme – ha detto il sindaco Vittorio Ingenito davanti al cippo dei Partigiani – Nel ricordo delle donne e degli uomini che lottarono e diedero la vita in difesa della libertà di azione, di pensiero, di vita. Il massimo sacrificio per il bene più prezioso da lasciare a chi sarebbe rimasto: i propri cari, gli amici, i concittadini e tutti coloro che seppur sconosciuti erano fratelli. Il massimo sacrificio da non dimenticare mai perché solo così potremo fare in modo che non sia più necessario».

