25 aprile, proteste in piazza Matteotti: il candidato sindaco Crucioli replica a Toti e Terrile

Genova. “Mi spiace che il governatore Toti ci chiami ‘imbecilli’ e che il consigliere Terrile ci definisca “deficienti”, e soprattutto mi fa specie che il consigliere abbia rimproverato le forze dell’ordine colpevoli, a suo dire, di non averci ridotti al silenzio e all’obbedienza” a dirlo Mattia Crucioli, candidato sindaco della Lista ‘Uniti per la Costituzione’ poche ore dopo le celebrazioni del 25 aprile, tenutesi questa mattina in piazza Matteotti, e nell’ambito delle quali sono emerse proteste e polemiche contro le armi in Ucraina, ma non solo.

