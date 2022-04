25 aprile, Toti: «Inaccettabili insulti e fischi di forze anti-sistema a celebrazioni»

Genova. «Per celebrare il 25 aprile bisogna riconoscersi nei valori che rappresenta. Il diritto di dissenso deve essere sempre garantito ma non è accettabile che alle celebrazioni partecipino, con fischi e insulti generalizzati, le forze anti-sistema che non si riconoscono nei valori della Repubblica fondata sulla resistenza. La democrazia esiste se tutti rispettano le sue regole di partecipazione e tolleranza». Lo scrive in un tweet il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

... » Leggi tutto