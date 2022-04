A San Bartolomeo al Mare torna la Coppa Primavera

San Bartolomeo al Mare. Inizia domenica 1° maggio la 16esima edizione della Coppa Primavera, Torneo Nazionale Città di San Bartolomeo al Mare. Durerà sino a domenica 5 giugno e per 6 settimane proporrà tornei di giovani calciatori, promesse dei vivai della Liguria, del Piemonte, della Valle d’Aosta, della Lombardia. Un’edizione in forma ancora ridotta rispetto a quanto accadeva in epoca pre Covid-19, ma già capace di radunare oltre 80 squadre, con tutto quel che ne consegue in termini di accompagnatori e seguito. Coppa Primavera si svolgerà presso il campo sportivo di San Bartolomeo al Mare ed è organizzata dalla Pol. Golfo Dianese 1923.

... » Leggi tutto