Cascino torna a criticare il sindaco Conio: «Il cantiere di via Anfossi ancora da terminare»

Taggia. «Come ogni anno Taggia ha celebrato il 25 aprile con la deposizione delle corone presso i Monumenti in memoria dei caduti davanti ai giardini di Via Anfossi, tra le due scuole, e il circolo PD ha voluto partecipare alla cerimonia con una nutrita delegazione per commemorare i partigiani che hanno combattuto per la libertà. Ci dispiace aver dovuto purtroppo constatare che, a far da cornice all’evento, fosse presente il cantiere dei lavori di riqualificazione dei giardini non ancora terminati». A dichiararlo sono il candidato sindaco del centrosinistra Gabriele Cascino e Davide Caldani, ex segretario della sezione locale del Partito Democratico.

