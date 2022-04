Cena di sottoscrizione per Piera Sommovigo il 28 aprile da “Margherita e le sue sorelle”

Si terrà giovedì 28 aprile alle 20 la cena di sottoscrizione a sostegno della campagna elettorale di Piera Sommovigo che per le prossime amministrative si candida a sindaca della Spezia sostenuta dalla coalizione progressista e di centrosinistra. La cena di raccolta fondi per la campagna di Sommovigo si terrà da ‘Margherita e le sue sorelle’, pizzeria nota agli spezzini, sulle alture della città precisamente in via Montalbano 69.

... » Leggi tutto