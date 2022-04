“Chiudiamo gli arsenali, apriamo i granai”: per le strade di Sanremo si celebra il 25 aprile

Sanremo. La Città dei Fiori ha celebrato in mattinata il 77° anniversario della Festa della Liberazione in ricordo della caduta del nazi-fascismo e della fine della Seconda Guerra Mondiale con un raduno in piazza Colombo da dove è partito un corteo, seguito da tanti cittadini, che ha attraversato via Matteotti e corso Mombello fino al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, Caduti di Cefalonia e Lapide IMI. Per l’occasione ha partecipato anche il corpo bandistico “Città di Sanremo”.

