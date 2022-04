Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio frana (1-3) nell’incontro casalingo con il Pietra Ligure e scivola al quartultimo posto dei playout di Eccellenza. Niente di irreparabile ma la faccenda comincia a diventare seria perché domenica prossima è in programma al Morel un’altra sfida pericolosa con l’Athletic Club Albaro attualmente secondo in classifica (e che non ha ancora perso un incontro).

... » Leggi tutto