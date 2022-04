Festa della bandiera e 25 aprile, Lista Toti contro Dello Strologo: “Ha fatto più Toti che la sinistra in decenni”

Genova. “Criticare le amministrazioni di centrodestra perché celebrano San Giorgio, riempiendo di vessilli la città e insinuare che manchino i fondi per la ricorrenza del 25 aprile è un autogol che si può fare solo quando manca la dovuta serenità. Anche perché Ariel Dello Strologo non può non sapere che per onorare la Resistenza e chi ha liberato l’Italia ha fatto più l’amministrazione Toti in questi anni che il centrosinistra in decenni di corone e parole” a dirlo la Lista Toti in una diffusa in occasione del 25 aprile.

