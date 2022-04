Iso 9001: errori, fraintendimenti e difficoltà nel perseguire un sistema di gestione della qualità ottimale

La Iso 9001:2015 serve a indicare i requisiti relativi al sistema di gestione per la qualità di un’impresa, in modo che possa essere certificato il livello di qualità che si afferma di soddisfare, dal punto di vista del prodotto e del servizio. Lo scopo della norma Iso 9001 è quello di incentivare le aziende a conseguire obiettivi specifici attraverso l’impiego delle risorse disponibili nella maniera più efficiente possibile. Il problema è che, però, nel passaggio dalla teoria alla pratica diverse imprese rischiano di imbattersi in problemi frequenti, arrivando a compiere sbagli che con il passare del tempo vengono reiterati.

... » Leggi tutto