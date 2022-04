“La storia infinita” al Cinema Italia per la Notte verde sarzanese

Sabato 30 aprile, nell’ambito della ‘Notte verde’ organizzata a Sarzana dall’Associazione Extracultura, il Cinema Italia alle 21.00 proietterà La storia infinita. Il film diretto nel 1984 da Wolfgang Petersen ed entrato nella leggenda della Settima arte, sarà presentato da Joe Denti, narratore della storia del cinema già apprezzato per le sue introduzioni ricche di curiosità al Cinema Italia e per le lezioni alla scuola di Santa Caterina, affiancato dal regista sarzanese Massimo Zannoni. La ‘Notte verde’ prevederà altresì l’apertura dei negozi fino a mezzanotte, il contest della vetrina più green e musica dal vivo e un film per bambini.

