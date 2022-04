Genova. “Siamo finalmente tornati in piazza per celebrare la Festa della Liberazione. Il 25 aprile è per tutti noi una data fondamentale e oggi più che mai segna la pietra miliare della nostra ricostruzione” lo dichiarano i consiglieri comunali e municipali del M5S Genova a margine delle manifestazioni cittadine per la celebrazione del 25 Aprile.

... » Leggi tutto