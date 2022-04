Poli: “Confrontarsi con i cittadini per scegliere insieme il futuro di Luni”

Una giornata ricca di incontri quella di sabato 23 aprile per Davide Poli. Da diverse settimane il candidato sindaco a Luni si sta confrontando con gli abitanti di Luni. “Il dialogo con i cittadini deve essere la prima cosa – dichiara Poli – sono loro che vivono in prima persona i problemi del territorio. Prima di lavorare per il nostro comune bisogna approfondire i loro disagi, capire di cosa hanno bisogno: non si può amministrare rimanendo seduti su una poltrona, ma è importante scendere e parlare con le persone”. Poi prosegue il candidato: “Il contatto è importante per scrivere un programma elettorale che sia veramente un contenitore di soluzioni efficaci per i cittadini”. Questo uno dei tanti motivi che spingono Davide Poli a organizzare eventi e sopralluoghi nelle varie frazioni di Luni. Il sabato appena passato, infatti, il candidato si è reso conto, insieme alla popolazione, della situazione disastrosa in cui versa la stazione di Luni, della mancanza di percorsi a Ortonovo paese e del rischio idrogeologico della zona industriale in via Laghi. Tutta l’area della fermata ferroviaria ha bisogno di un recupero importante: “I muri del sottopassaggio sono stati imbrattati e c’è bisogno di manutenzione, ci sono rifiuti sparsi ovunque e tutta la zona, quasi in stato di abbandono, è un pericolo per chi usufruisce di questa infrastruttura”. Inoltre Poli sottolinea l’importanza strategica della stazione: “Passano pochi treni a causa della situazione difficile in cui versa, ma la fermata è un nodo importante sia per chi vuole andare a lavoro o all’università da Luni o da Castelnuovo Magra, sia per il turismo, vista la sua vicinanza agli scavi archeologici”.

La zona industriale si trova costantemente a rischio in caso di esondazione del Canaldibocco. Via Laghi si trova vicino a questo affluente del Parmignola, ma le sue condizioni sono critiche e c’è bisogno di un intervento urgente per metterlo in sicurezza. Diverse sedi di aziende possono subire danni rilevanti in caso di allagamenti dovuti alla pioggia. “Ho ascoltato i timori degli imprenditori che hanno la sede della loro impresa proprio in via Laghi e la situazione è critica: la strada ha buche profonde, la via è stretta e permette a fatica il passaggio di camion e mezzi pubblici e il canale è un pericolo”. E ancora Poli: “Questa zona industriale dà lavoro a molte famiglie di Luni e va messa subito in sicurezza: dobbiamo recuperare vie non più utilizzate dai cittadini e occorre studiarne una di scorrimento!”. In fine non poteva mancare un’altra visita a Ortonovo paese: “Vanno studiati dei percorsi turistici: il nostro borgo va sfruttato al massimo – dichiara Poli – inoltre anche il cimitero ha bisogno di un recupero con la massima urgenza: diamo dignità alla memoria dei nostri nonni”. Poi conclude: “Il tempo passato sul territorio serve proprio a rendersi conto delle situazioni e ad ascoltare pareri e opinioni di chi vive il territorio: per questo il confronto con la cittadinanza è sempre la prima cosa”.

