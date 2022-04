Venti valigie pronte: da domani a Civitavecchia. Musetti: “Enel resta, i lavoratori se ne vanno”

E’ arrivato il giorno del trasferimento a Civitavecchia per venti lavoratori della centrale Enel. “Da domani sarò distaccato a presso l’impianto di torre Torrevaldaliga Nord sino al 31 dicembre”, commenta visibilmente amareggiato uno di loro. “Io ho una bambina di nemmeno due anni, ma da domani potrò vederla solamente due o tre giorni al mese”, spiega un collega. Venti persone, venti storie, venti famiglie che saranno stravolte per sette mesi. Tra i dipendenti c’è anche chi usufruisce della legge 104 per accudire un congiunto, ma la richiesta di determinate competenze necessarie per far marciare la centrale di Civitavecchia non ha tenuto conto di tante cose. “Dopo tanti anni di lavoro in questa azienda devo dire che non me l’aspettavo un trattamento del genere da parte di Enel…”, conclude deluso un lavoratore che quella tuta l’ha indossata per oltre trent’anni.

