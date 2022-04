Buondonno: “Nuovo bando di gara per l’ospedale? Una mazzata per l’Asl 5”

“Dopo mesi di ritardo è stato pubblicato il bando per il nuovo ospedale del Felettino, una giornata storica ma purtroppo non in positiva”. E’ il commento in merito al bando di gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Andrea Buondonno, candidato a sindaco della Spezia per Azione. “L’Asl 5 si troverà a pagare un canone di oltre 16 milioni all’anno, una cifra insostenibile, e a farne le spese saranno i cittadini. Inoltre il cronoprogramma prevede quattro anni e mezzo (1620 giorni) per la realizzazione a partire dalla firma del contratto, in tutto questo tempo gli spezzini dovranno affidarsi a un Sant’Andrea a pezzi? Non ci stancheremo mai di ribadire l’urgenza di intervenire con un piano straordinario di manutenzione e di efficientamento.”

... » Leggi tutto