“Case di comunità e fondi Pnrr: piano ligure a Roma senza passare dal consiglio, come Toti aveva promesso”. L’opposizione lascia l’aula

“Da tempo avevamo chiesto di discutere in Aula e sui territori la programmazione per l’utilizzo dei fondi del Pnrr e la collocazione delle case di comunità, ma oggi scopriamo, da un comunicato stampa, che Toti ha inviato già tutto a Roma: un piano che prevede la localizzazione definitiva degli Ospedali di comunità e delle Case della salute. Per questo abbiamo ritirato la mozione sul tema e abbiamo lasciato l’Aula, visto che a febbraio 2022 Toti aveva detto che ci sarebbe stato un confronto politico in Consiglio, confronto che non c’è mai stato e oggi prendiamo atto che Toti, per l’ennesima volta, senza coinvolgere l’Aula e i territori ha già deciso tutto”, così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi dopo aver lasciato l’aula insieme a tutta l’opposizione.

