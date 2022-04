Cervo. Martedì 8 marzo alle 19.30 si riunisce il Consiglio comunale, in seduta straordinaria e in prima convocazione, del Comune di Cervo. Il Consiglio si svolgerà presso la sede comunale di Palazzo Viale e non in sala consiliare, interessata dai lavori attualmente in corso presso Palazzo Morchio. Questo l’ordine del giorno:

... » Leggi tutto